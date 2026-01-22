Скидки
«Ментальная проблема, парни загрузились». Келли — после поражения «Шанхая» со счётом 2:7

«Ментальная проблема, парни загрузились». Келли — после поражения «Шанхая» со счётом 2:7
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о разгромном поражении от «Торпедо» (2:7)

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 10:21 (5x4)     2:0 Соколов (Ткачёв, Нарделла) – 17:42 (5x4)     3:0 Гараев (Летунов, Гончарук) – 20:52 (5x5)     4:0 Атанасов (Соколов, Ткачёв) – 30:45 (5x4)     4:1 Каблуков (Рендулич) – 36:45 (5x5)     4:2 Рендулич (Куинни, Меркли) – 39:34 (5x5)     5:2 Ткачёв – 40:24 (5x5)     6:2 Гончарук (Фирстов, Гараев) – 51:08 (5x4)     7:2 Шевченко – 56:00 (5x5)    

— Первый период получился достаточно сложным, во втором мы поборолись и на третий период шли с хорошим настроем, но разочаровал быстрый гол. Так всё и закончилось.

— Почему Лав не был на скамейке тренеров сегодня?
— Митч прибыл позже обычного, он присутствовал на пресс-конференции. Он присоединился чуть позже, думаю, понятно, почему он не был на скамейке вратарей.

— Чего вам так не хватает сейчас, команда же борется?
— Это ментальная проблема, парни загрузились. Нет у нас проблемы с физикой, все три фактора должны сойтись: эмоции, физика и ментальность. Все тяжело работают в зале и работают в форме. После второго периода мы набрали хорошей энергетики, но совершили сразу ошибку, и сразу всё пошло не так.

— Почему не играл Тихомиров? У него была бы мотивация сегодня хорошо отыграть.
— Мы обсуждали этот вопрос, я в курсе про Тихомирова. У нас немного другой график, по которому Тихомиров планирует играть. Он у нас запланирован на другие встречи, просто так вышло, – передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

