«Ментальная проблема, парни загрузились». Келли — после поражения «Шанхая» со счётом 2:7

Исполняющий обязанности главного тренера «Шанхайских Драконов» Майк Келли высказался о разгромном поражении от «Торпедо» (2:7)

— Первый период получился достаточно сложным, во втором мы поборолись и на третий период шли с хорошим настроем, но разочаровал быстрый гол. Так всё и закончилось.

— Почему Лав не был на скамейке тренеров сегодня?

— Митч прибыл позже обычного, он присутствовал на пресс-конференции. Он присоединился чуть позже, думаю, понятно, почему он не был на скамейке вратарей.

— Чего вам так не хватает сейчас, команда же борется?

— Это ментальная проблема, парни загрузились. Нет у нас проблемы с физикой, все три фактора должны сойтись: эмоции, физика и ментальность. Все тяжело работают в зале и работают в форме. После второго периода мы набрали хорошей энергетики, но совершили сразу ошибку, и сразу всё пошло не так.

— Почему не играл Тихомиров? У него была бы мотивация сегодня хорошо отыграть.

— Мы обсуждали этот вопрос, я в курсе про Тихомирова. У нас немного другой график, по которому Тихомиров планирует играть. Он у нас запланирован на другие встречи, просто так вышло, – передаёт слова Келли корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.