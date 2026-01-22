Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил разгромную победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил разгромную победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о разгромной победе над «Шанхайскими Драконами» (7:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 10:21 (5x4)     2:0 Соколов (Ткачёв, Нарделла) – 17:42 (5x4)     3:0 Гараев (Летунов, Гончарук) – 20:52 (5x5)     4:0 Атанасов (Соколов, Ткачёв) – 30:45 (5x4)     4:1 Каблуков (Рендулич) – 36:45 (5x5)     4:2 Рендулич (Куинни, Меркли) – 39:34 (5x5)     5:2 Ткачёв – 40:24 (5x5)     6:2 Гончарук (Фирстов, Гараев) – 51:08 (5x4)     7:2 Шевченко – 56:00 (5x5)    

— Хочу поздравить всех болельщиков с победой, думаю, им наша игра понравилась. Была возможность у «драконов», но мы перебили их желание вернуться в строй во втором периоде. Многие наши домашние заготовки сегодня сработали, дальше мы также собираемся их использовать. Самое главное – это словить соперника в обороне. Порадовало то, что смогли реализовать задуманное.

— Когда Кручинин будет играть?
— Да у него первая тренировка на льду. Сразу скажу — он великолепен, но в домашней серии мы его точно не увидим, он восстанавливается.

— Как оцениваете будущую встречу со СКА?
— Это наш прямой соперник за четвёртое-шестое место, думаю, игра будет совсем другой, не такой, как сегодня. Конечно, мы смотрим в таблицу, анализируем, с кем и как играть.

— Что скажете о Науменкове? Есть слухи, что он уходит.
— А Исаков никуда не уходит? (смеётся), — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

Материалы по теме
Видео
ХК «Торпедо» дома разгромил «Шанхайских Драконов», забросив семь шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android