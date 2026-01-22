Главный тренер «Торпедо» Исаков оценил разгромную победу над «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков высказался о разгромной победе над «Шанхайскими Драконами» (7:2).
— Хочу поздравить всех болельщиков с победой, думаю, им наша игра понравилась. Была возможность у «драконов», но мы перебили их желание вернуться в строй во втором периоде. Многие наши домашние заготовки сегодня сработали, дальше мы также собираемся их использовать. Самое главное – это словить соперника в обороне. Порадовало то, что смогли реализовать задуманное.
— Когда Кручинин будет играть?
— Да у него первая тренировка на льду. Сразу скажу — он великолепен, но в домашней серии мы его точно не увидим, он восстанавливается.
— Как оцениваете будущую встречу со СКА?
— Это наш прямой соперник за четвёртое-шестое место, думаю, игра будет совсем другой, не такой, как сегодня. Конечно, мы смотрим в таблицу, анализируем, с кем и как играть.
— Что скажете о Науменкове? Есть слухи, что он уходит.
— А Исаков никуда не уходит? (смеётся), — передаёт слова Исакова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
