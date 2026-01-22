Форвард СКА Игорь Ларионов-младший перенесёт операцию на спине
Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии хоккеистов армейского клуба, отметив, что нападающий Игорь Ларионов-младший в скором времени перенесёт операцию на спине
«Масса потерь. Только вышел Мотя Короткий, первую игру сыграл. Миша Воробьёв с травмой нижней части тела. Игорь-младший, завтра у него операция на спине», — заявил Игорь Ларионов на пресс-конференции.
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. В следующей игре Континентальной хоккейной СКА сразится в гостях с «Торпедо» 24 января.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5) 1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5) 1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)
