Форвард СКА Игорь Ларионов-младший перенесёт операцию на спине

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о состоянии хоккеистов армейского клуба, отметив, что нападающий Игорь Ларионов-младший в скором времени перенесёт операцию на спине

«Масса потерь. Только вышел Мотя Короткий, первую игру сыграл. Миша Воробьёв с травмой нижней части тела. Игорь-младший, завтра у него операция на спине», — заявил Игорь Ларионов на пресс-конференции.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и московским «Спартаком». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1. В следующей игре Континентальной хоккейной СКА сразится в гостях с «Торпедо» 24 января.