Главный тренер «Металлурга» Разин ответил на вопрос о возможном усилении команды

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после проигранного матча с «Сибирью» (1:2) ответил на вопрос о возможном усилении команды в дедлайн, который состоится 25 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Талалуев (Климович) – 25:01 (5x5)     1:1 Яковлев (Ткачёв, Силантьев) – 27:33 (5x5)     1:2 Косолапов (Бек, Аланов) – 58:14 (5x3)    

— Традиционный вопрос, который задаётся тем чаще, чем меньше остаётся времени до дедлайна: в каком процессе работа по возможному усилению состава?
— Не ко мне вопрос. Мы хотим усилиться. Я знаю, что переговоры ведутся, но пока конкретных продвижений нет, — приводит слова Разина сайт «Металлурга».

После сегодняшнего поражения «Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию. В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января.

