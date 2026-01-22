Главный тренер «Металлурга» Разин ответил на вопрос о возможном усилении команды

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после проигранного матча с «Сибирью» (1:2) ответил на вопрос о возможном усилении команды в дедлайн, который состоится 25 января.

— Традиционный вопрос, который задаётся тем чаще, чем меньше остаётся времени до дедлайна: в каком процессе работа по возможному усилению состава?

— Не ко мне вопрос. Мы хотим усилиться. Я знаю, что переговоры ведутся, но пока конкретных продвижений нет, — приводит слова Разина сайт «Металлурга».

После сегодняшнего поражения «Металлург» прервал свою восьмиматчевую победную серию. В следующей игре Континентальной хоккейной «Металлург» сразится дома с «Амуром» 24 января.