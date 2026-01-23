Никитин спорил с судьями, Масси ловил шайбу в падении, фигуристы болели за ЦСКА. Фото

22 января в Москве на льду «ЦСКА-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал астанинский «Барыс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В первых двух периодах командам не удалось открыть счёт. Автором единственной заброшенной шайбы стал защитник ЦСКА Никита Охотюк, отличившийся в концовке третьей двадцатиминутки.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионат» Александра Сафонова.
После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.
В следующей матче КХЛ ЦСКА дома сыграет с «Северсталью» 26 января. «Барыс» 24 января проведёт матч в гостях с «Нефтехимиком».