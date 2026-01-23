Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин спорил с судьями, Масси ловил шайбу в падении, фигуристы болели за ЦСКА. Фото

Никитин спорил с судьями, Масси ловил шайбу в падении, фигуристы болели за ЦСКА. Фото
ЦСКА обыграл «Барыс»
Комментарии

22 января в Москве на льду «ЦСКА-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором ЦСКА принимал астанинский «Барыс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В первых двух периодах командам не удалось открыть счёт. Автором единственной заброшенной шайбы стал защитник ЦСКА Никита Охотюк, отличившийся в концовке третьей двадцатиминутки.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Барыс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионат» Александра Сафонова.

После данной победы ЦСКА прервал двухматчевую серию поражений. Также армейцы впервые в сезоне одержали победу над «Барысом». Ранее казахстанский клуб дома выиграл со счётом 3:1.

В следующей матче КХЛ ЦСКА дома сыграет с «Северсталью» 26 января. «Барыс» 24 января проведёт матч в гостях с «Нефтехимиком».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android