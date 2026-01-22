«Не слишком хорошо его знаю». Ларионов — об обмене Коледова в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о переходе защитника Павла Коледова в армейский клуб из «Адмирала».

«Я не слишком хорошо его знаю, скажу честно. Я с ним сегодня пообщался. Я видел его в составе Уфы, в составе «Авангарда», в составе Ярославля. Парень, который прошёл сильные команды. Мне он напоминает типичную ярославскую оборону, которая играет строго, жёстко, правильно. Человек, который может дать силу на пятаке, спокойствие в меньшинстве, блокированные броски. Хороший парень. Это игрок плана Любушкина, который сейчас играет в Северной Америке. Он занимает ту нишу, которая необходима команде.

Я ему сказал: «Добро пожаловать в команду». Сказал, чтобы собирал свои вещи во Владивостоке, это длинный переезд. Даю ему пару дней, чтобы приехать в Питер. Он будет здесь 24-го числа. Пропустит матч с «Торпедо», но в игре с Ярославлем будет в составе», — заявил Ларионов на пресс-конференции.