Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов: Локтионов уже не в СКА, мы пытаемся найти ему обмен

Игорь Ларионов: Локтионов уже не в СКА, мы пытаемся найти ему обмен
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что нападающий Андрей Локтионов в скором времени покинет армейский клуб.

— Какова причина отсутствия Андрея Локтионова?
— Вы знаете, не хочется говорить об игроке, который уже не в команде. Мы пытаемся найти ему обмен. На данный момент вот такая информация, — заявил Ларионов на пресс-конференции.

В текущем сезоне 35-летний Локтионов провёл 34 игры, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Всего в КХЛ нападающий провёл 657 матчей в которых набрал 323 очка — забросил 123 шайбы и отдал 200 результативных передач.

Локтионов был клиентом Игоря Ларионова в те времена, когда он занимался агентской деятельностью.

Материалы по теме
«Не слишком хорошо его знаю». Ларионов — об обмене Коледова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android