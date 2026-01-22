Игорь Ларионов: Локтионов уже не в СКА, мы пытаемся найти ему обмен

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что нападающий Андрей Локтионов в скором времени покинет армейский клуб.

— Какова причина отсутствия Андрея Локтионова?

— Вы знаете, не хочется говорить об игроке, который уже не в команде. Мы пытаемся найти ему обмен. На данный момент вот такая информация, — заявил Ларионов на пресс-конференции.

В текущем сезоне 35-летний Локтионов провёл 34 игры, в которых забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. Всего в КХЛ нападающий провёл 657 матчей в которых набрал 323 очка — забросил 123 шайбы и отдал 200 результативных передач.

Локтионов был клиентом Игоря Ларионова в те времена, когда он занимался агентской деятельностью.