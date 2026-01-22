Скидки
Главная Хоккей Новости

«В концовке удачливее были». Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин — о победе над «Барысом»

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги домашнего матча с «Барысом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Барыс
Астана
1:0 Охотюк (Зернов, Холлоуэлл) – 58:33 (5x5)    

— Очень тяжёлая игра получилась, тяжёлый первый период с нашей стороны. Со второго начали двигаться, в концовке удачливее были.

— В последнее время часто не получаются первые периоды по статистике. С чем это связываете? Может, с тем, что игры идут сейчас не так плотно?
— За последний месяц у нас было 14 матчей. Здесь идёт накопительный эффект. Если ты играешь 10 встреч за 20 дней, то потом это откликнется. График для всех тяжёлый, не про нас речь. Как раз в этом заключается мастерство — играть тяжёлые матчи, играть через не могу. Сегодня мы были не в лучших кондициях, но нашли путь к победе.

— С этим же можно связать, что не самая высокая динамика в игре ЦСКА в последнее время? Проседают игроки физически?
— Физиология для всех одинакова. В командных видах спорта есть спады и подъёмы, мы не исключение. Наша задача — во время спада находить возможность очки набирать.

— Изменили спецбригады большинства сегодня. В чём причина?
— Большинство — это только часть игры. Оно важное, но это такая же часть игры, как меньшинство, игра «5 на 5», вбрасывания, оборона, трафик перед воротами, бросок Охотюка, сейв Гамзина на последней минуте. Все считают, что если есть большинство, то должен быть обязательно гол. Но в среднем, если команды реализуют 20%, это хороший показатель, — цитирует Никитина пресс-служба ЦСКА.

