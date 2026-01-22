Сегодня, 22 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 22 января 2026 года:
«Металлург» – «Сибирь» — 1:2;
«Автомобилист» – «Авангард» — 1:2 ОТ;
«Торпедо» – «Шанхайские Драконы» — 7:2;
ЦСКА – «Барыс» — 1:0;
СКА – «Спартак» — 1:2.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 47 игр.