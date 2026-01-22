Результаты матчей КХЛ на 22 января 2026 года

Сегодня, 22 января, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 22 января 2026 года:

«Металлург» – «Сибирь» — 1:2;

«Автомобилист» – «Авангард» — 1:2 ОТ;

«Торпедо» – «Шанхайские Драконы» — 7:2;

ЦСКА – «Барыс» — 1:0;

СКА – «Спартак» — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 47 игр.