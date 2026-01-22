Результаты матчей ВХЛ на 22 января 2026 года

Сегодня, 22 января, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 января 2026 года:

«Магнитка» – «Ростов» — 2:3;

«Челмет» – «Тамбов» — 5:2;

«Южный Урал» – «Буран» — 3:1;

«Кристалл» – СКА-ВМФ — 1:4;

«Ижсталь» – ХК «Норильск» — 1:6;

ЦСК ВВС – «Челны» — 4:2;

«Дизель» – «Динамо» Спб — 3:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 76 очков в 45 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).