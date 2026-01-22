Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ на 22 января 2026 года

Результаты матчей ВХЛ на 22 января 2026 года
Комментарии

Сегодня, 22 января, состоялись семь матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 22 января 2026 года:

«Магнитка» – «Ростов» — 2:3;
«Челмет» – «Тамбов» — 5:2;
«Южный Урал» – «Буран» — 3:1;
«Кристалл» – СКА-ВМФ — 1:4;
«Ижсталь» – ХК «Норильск» — 1:6;
ЦСК ВВС – «Челны» — 4:2;
«Дизель» – «Динамо» Спб — 3:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 76 очков в 45 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).

Календарь ВХЛ
Таблица ВХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android