Результаты матчей МХЛ на 22 января 2026 года

Сегодня, 22 января, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 января 2026 года:

«Красная Армия» — «Динамо-Шинник» — 6:5 ОТ;

«Крылья Советов» — «Тайфун» — 1:0 ОТ;

«Красная Машина-Юниор» — МХК «Динамо-Карелия» — 4:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 64 очка после 41 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.