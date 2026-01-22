Охотюк прокомментировал встречу с «Барысом», где защитник ЦСКА забил победный гол

Защитник ЦСКА Никита Охотюк, автор победного гола, подвёл итоги матча с «Барысом» (1:0).

«Рисунок игры был похож на предыдущий матч с «Барысом» в Астане. Сегодня нам пришлось доставать из себя эмоции, силы. На тренировке мы пробовали такую комбинацию, которая привела сегодня к голу, тренеры нам подсказали. Чётко всё сложилось: Денис Зернов отдал передачу, она прошла, я быстро среагировал и бросил. Не скажу, что это была именно заготовка, просто так сложилась ситуация в моменте. Соперник сел на колено, я отдал пас, у меня получилось его обрезать. Был уверен, что Денис отдаст передачу.

В обороне мы отработали не идеально, были моменты, которые соперник не реализовал. Ошибки были, и надо, чтобы их было как можно меньше», — цитирует Охотюка пресс-служба ЦСКА.