Тренер «Шанхая» Лав: мне абсолютно всё равно, какой у нас сейчас баланс побед и поражений

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав обратился к команде в раздевалке после разгромного поражения от «Торпедо» (2:7).

«Мне абсолютно всё равно, какой у нас сейчас баланс побед и поражений, сколько очков до плей-офф. Сегодняшний день закончился. Завтра — новый день, и мы будем думать только о том, как пройдёт завтрашний день, а не о конечном результате», — приводит слова Лава пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Китайский клуб с 43 очками после 47 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Запада, отставая от восьмого места на 10 очков. «Шанхайские Драконы» 24 января встретятся в Минске с местным «Динамо».