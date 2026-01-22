Тренер «Шанхая» Лав: мне абсолютно всё равно, какой у нас сейчас баланс побед и поражений
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав обратился к команде в раздевалке после разгромного поражения от «Торпедо» (2:7).
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
7 : 2
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Виноградов (Нарделла, Ткачёв) – 10:21 (5x4) 2:0 Соколов (Ткачёв, Нарделла) – 17:42 (5x4) 3:0 Гараев (Летунов, Гончарук) – 20:52 (5x5) 4:0 Атанасов (Соколов, Ткачёв) – 30:45 (5x4) 4:1 Каблуков (Рендулич) – 36:45 (5x5) 4:2 Рендулич (Куинни, Меркли) – 39:34 (5x5) 5:2 Ткачёв – 40:24 (5x5) 6:2 Гончарук (Фирстов, Гараев) – 51:08 (5x4) 7:2 Шевченко – 56:00 (5x5)
«Мне абсолютно всё равно, какой у нас сейчас баланс побед и поражений, сколько очков до плей-офф. Сегодняшний день закончился. Завтра — новый день, и мы будем думать только о том, как пройдёт завтрашний день, а не о конечном результате», — приводит слова Лава пресс-служба «Шанхайских Драконов».
Китайский клуб с 43 очками после 47 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Запада, отставая от восьмого места на 10 очков. «Шанхайские Драконы» 24 января встретятся в Минске с местным «Динамо».
