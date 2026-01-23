Скидки
Овечкин до трёх очков сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1666) теперь отстаёт всего на три очка от показателя Уэйна Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и близок к тому, чтобы выйти на пятое место по количеству очков, набранных за один клуб, в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 51 встрече, в которых записал в свой актив 20 голов и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 749 результативных передач в 1542 матчах.

В следующей встрече регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Калгари Флэймз». Матч состоится 24 января.

