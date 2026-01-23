Овечкин до трёх очков сократил отставание от Гретцки по результативности за один клуб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1666) теперь отстаёт всего на три очка от показателя Уэйна Гретцки (1669 за «Эдмонтон») и близок к тому, чтобы выйти на пятое место по количеству очков, набранных за один клуб, в истории НХЛ.

Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 51 встрече, в которых записал в свой актив 20 голов и 23 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 917 голов и 749 результативных передач в 1542 матчах.

В следующей встрече регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Калгари Флэймз». Матч состоится 24 января.