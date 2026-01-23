«Сан-Хосе» отправил российского нападающего в АХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» сообщил, что отправил российского нападающего Игоря Чернышова в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракудас».

Чернышов дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне. Он провёл 15 матчей за клуб, в которых записал в свой актив три гола и восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+2».

На данный момент «Сан-Хосе» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 53 очка. За последние три матча команда потерпела два поражения и одержала одну победу.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоится 24 января, начало — 6:00 мск.