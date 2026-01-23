Илья Михеев забил в меньшинстве «Каролине», в одиночку создав всю голевую атаку

Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина). Этот гол стал для Ильи девятым в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 12-й минуте матча при счёте 0:0 во время меньшинства «Чикаго» из-за удаления белорусского защитника Артёма Левшунова Михеев перехватил в своей зоне поперечную передачу защитника «Каролины» К'Андре Миллера, убежал с шайбой к чужим воротам, бросил из-под Миллера и первым успел на добивание с пятачка после сейва голкипера «Харрикейнз» Фредерика Андерсена.