Тренер «Вашингтона»: это уже не команда прошлого года. Это просто не она

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о проблемах команды после поражения в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

«Думаю, здесь происходит сразу много вещей. Мы просто совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. И ещё один момент — нам нужно играть строже. По сути, мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это просто не она. И если мы будем продолжать думать, что мы всё те же, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: «Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?», вместо того чтобы понять, что возможно, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности, той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, была полностью комфортна при счёте 1:0, чувствовала себя уверенно в таких матчах и сознательно стремилась к этому», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.