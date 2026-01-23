Тренер «Вашингтона»: это уже не команда прошлого года. Это просто не она

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о проблемах команды после поражения в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).
«Думаю, здесь происходит сразу много вещей. Мы просто совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. И ещё один момент — нам нужно играть строже. По сути, мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это просто не она. И если мы будем продолжать думать, что мы всё те же, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: «Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?», вместо того чтобы понять, что возможно, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности, той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, была полностью комфортна при счёте 1:0, чувствовала себя уверенно в таких матчах и сознательно стремилась к этому», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.
На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.
- 23 января 2026
-
04:31
-
04:13
-
02:37
-
01:20
- 22 января 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:40
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
22:48
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:50
-
21:43
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:40«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен Официально
-
20:26
-
20:18
-
20:10
-
20:04
-
19:52
-
19:41