Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона»: это уже не команда прошлого года. Это просто не она

Тренер «Вашингтона»: это уже не команда прошлого года. Это просто не она
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о проблемах команды после поражения в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 января 2026, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Карлсон) – 08:25 (pp)     0:2 Сурдиф (Строум, Овечкин) – 09:43 (pp)     1:2 Бёзер (Кемпф) – 13:32     2:2 Кейн (Дебраск) – 18:22     3:2 О'Коннор (Кемпф, Бёзер) – 28:58     4:2 Гронек (Дебраск, Вилландер) – 31:43     4:3 Строум (Сурдиф, Карлсон) – 56:37    

«Думаю, здесь происходит сразу много вещей. Мы просто совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. И ещё один момент — нам нужно играть строже. По сути, мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это просто не она. И если мы будем продолжать думать, что мы всё те же, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: «Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?», вместо того чтобы понять, что возможно, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности, той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, была полностью комфортна при счёте 1:0, чувствовала себя уверенно в таких матчах и сознательно стремилась к этому», — приводит слова Карбери официальный сайт клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка.

Материалы по теме
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Даже Овечкин не помощник. «Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android