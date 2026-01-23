Скидки
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Баффало Сэйбрз, результат матча 23 января 2026, счет 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Монреаль» уступил «Баффало», Иван Демидов очков не набрал
В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 00:44     0:2 Маленстин (Самуэльссон) – 14:58 (sh)     0:3 Бенсон (Хелениус, Эстлунд) – 22:25     1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 23:56     2:3 Судзуки (Болдюк) – 31:20     2:4 Кребс (Томпсон) – 59:16    

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативностью не отметился, на его счету два броска в створ, три силовых приёма и один заблокированный бросок соперника.

Голы гостей на счету Джейсона Цукера, Бека Маленстина, Зака Бенсона и Пейтона Кребса в пустые ворота, за «Канадиенс» отличились Коул Кофилд и Ник Судзуки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
