«Монреаль» уступил «Баффало», Иван Демидов очков не набрал
Поделиться
В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 00:44 0:2 Маленстин (Самуэльссон) – 14:58 (sh) 0:3 Бенсон (Хелениус, Эстлунд) – 22:25 1:3 Кофилд (Судзуки, Мэтисон) – 23:56 2:3 Судзуки (Болдюк) – 31:20 2:4 Кребс (Томпсон) – 59:16
Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативностью не отметился, на его счету два броска в створ, три силовых приёма и один заблокированный бросок соперника.
Голы гостей на счету Джейсона Цукера, Бека Маленстина, Зака Бенсона и Пейтона Кребса в пустые ворота, за «Канадиенс» отличились Коул Кофилд и Ник Судзуки.
Комментарии
- 23 января 2026
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:42
-
04:31
-
04:13
-
02:37
-
01:20
- 22 января 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:40
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
22:48
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:50
-
21:43
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:40«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен Официально
-
20:26
-
20:18