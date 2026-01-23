«Монреаль» уступил «Баффало», Иван Демидов очков не набрал

В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Гости выиграли встречу со счётом 4:2.

Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов результативностью не отметился, на его счету два броска в створ, три силовых приёма и один заблокированный бросок соперника.

Голы гостей на счету Джейсона Цукера, Бека Маленстина, Зака Бенсона и Пейтона Кребса в пустые ворота, за «Канадиенс» отличились Коул Кофилд и Ник Судзуки.