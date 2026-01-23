Скидки
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс – Даллас Старз, результат матча 23 января 2025, счет 1:0, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Коламбус» минимально обыграл дома «Даллас» в НХЛ, российские хоккеисты очков не набрали
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой хозяев со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Веренски (Сиверсон, Лундестрём) – 08:48    

Несмотря на поражение, «Даллас» остаётся в лидирующей группе на Западе, а вот «Коламбус» лишь предпоследний на Востоке.

Единственную шайбу в матче забросил Зак Веренски в первом периоде матча.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Егор Замула, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков (все «Блю Джекетс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» сыграет дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 25 января. «Даллас Старз» встретится на своём льду с «Сент-Луис Блюз» 24 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
