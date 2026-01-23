Шайба Дорофеева не помогла «Вегасу» добыть победу «Бостоне», у Задорова ассист

В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе хозяев шайбы забросили Чарли Макэвой, Элиас Линдхольм, Таннер Жанно и Давид Пастрняк. Российский защитник Никита Задоров отметился ассистом.
В составе гостей голы записали на свой счёт Джек Айкел, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.
Хоккеисты из России Марат Хуснутдинов («Брюинз») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 25 января. «Вегас Голден Найтс» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 24 января.
