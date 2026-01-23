Скидки
Хоккей

Бостон Брюинз – Вегас Голден Найтс, результат матча 23 января 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Дорофеева не помогла «Вегасу» добыть победу «Бостоне», у Задорова ассист
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макэвой (Пастрняк, Гики) – 09:12 (pp)     2:0 Линдхольм (Пастрняк, Гики) – 09:42 (pp)     3:0 Жанно (Курали) – 10:06     4:0 Пастрняк (Задоров, Линдхольм) – 27:25     4:1 Айкел (Ханифин, Корчак) – 40:31     4:2 Гертл (Стоун, Айкел) – 43:01 (pp)     4:3 Дорофеев (Теодор, Марнер) – 57:25    

В составе хозяев шайбы забросили Чарли Макэвой, Элиас Линдхольм, Таннер Жанно и Давид Пастрняк. Российский защитник Никита Задоров отметился ассистом.

В составе гостей голы записали на свой счёт Джек Айкел, Томаш Гертл и российский нападающий Павел Дорофеев.

Хоккеисты из России Марат Хуснутдинов («Брюинз») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс» 25 января. «Вегас Голден Найтс» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс» 24 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

