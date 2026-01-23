Гол в меньшинстве и передача Ильи Михеева помогли «Чикаго» одолеть «Каролину» по буллитам

В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в меньшинстве и результативной передачей. Защитник «Каролины» Александр Никишин очков не набрал, как и его партнёр по команде форвард Андрей Свечников, который отметился забитым послематчевым буллитом.

Остальные голы «Блэкхоукс» на счету Ника Лардиса и Коннора Мёрфи, победный буллит в шестой сессии в активе Оливера Мура. За «Харрикейнз» забивали Йоэль Нюстрём, Джордан Стаал и Джексон Блейк.