Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 23 января 2026, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол в меньшинстве и передача Ильи Михеева помогли «Чикаго» одолеть «Каролину» по буллитам
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 11:12 (sh)     1:1 Нюстрём (Котканиеми) – 12:50     1:2 Лардис (Донато, Мур) – 24:35     2:2 Стаал (Мартинук, Славин) – 29:16     2:3 Мёрфи (Бертуцци, Михеев) – 53:38     3:3 Блейк (Стэнковен, Холл) – 54:20     3:4 Мур – 65:00    

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в меньшинстве и результативной передачей. Защитник «Каролины» Александр Никишин очков не набрал, как и его партнёр по команде форвард Андрей Свечников, который отметился забитым послематчевым буллитом.

Остальные голы «Блэкхоукс» на счету Ника Лардиса и Коннора Мёрфи, победный буллит в шестой сессии в активе Оливера Мура. За «Харрикейнз» забивали Йоэль Нюстрём, Джордан Стаал и Джексон Блейк.

Видео
Илья Михеев забил в меньшинстве «Каролине», в одиночку создав всю голевую атаку
Комментарии
