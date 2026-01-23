Гол в меньшинстве и передача Ильи Михеева помогли «Чикаго» одолеть «Каролину» по буллитам
Поделиться
В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости выиграли встречу в серии буллитов со счётом 4:3 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев – 11:12 (sh) 1:1 Нюстрём (Котканиеми) – 12:50 1:2 Лардис (Донато, Мур) – 24:35 2:2 Стаал (Мартинук, Славин) – 29:16 2:3 Мёрфи (Бертуцци, Михеев) – 53:38 3:3 Блейк (Стэнковен, Холл) – 54:20 3:4 Мур – 65:00
Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой в меньшинстве и результативной передачей. Защитник «Каролины» Александр Никишин очков не набрал, как и его партнёр по команде форвард Андрей Свечников, который отметился забитым послематчевым буллитом.
Остальные голы «Блэкхоукс» на счету Ника Лардиса и Коннора Мёрфи, победный буллит в шестой сессии в активе Оливера Мура. За «Харрикейнз» забивали Йоэль Нюстрём, Джордан Стаал и Джексон Блейк.
Комментарии
- 23 января 2026
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:42
-
04:31
-
04:13
-
02:37
-
01:20
- 22 января 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:40
-
23:32
-
23:29
-
23:24
-
23:15
-
23:06
-
22:48
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:50
-
21:43
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:03
-
21:01
-
20:48
-
20:46
-
20:45
-
20:40«Спартак» и минское «Динамо» совершили обмен Официально
-
20:26
-
20:18