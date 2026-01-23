Скидки
Виннипег Джетс – Флорида Пантерз, результат матча 23 января 2025, счет 1:2 (Буллиты), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Виннипег» проиграл «Флориде» в серии буллитов, Тарасов отразил 17 бросков
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла на льду «Канада Лайф-центра» (Виннипег, Канада) и закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Ткачук) – 38:49     1:1 Перфетти (Тэйвз) – 45:24     1:2 Лунделль – 65:00    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Коул Перфетти.

В составе гостей гол записал на свой счёт Сэм Беннетт. Решающий буллит реализовал Антон Лунделль.

Российский вратарь «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 17 бросков по своим воротам в основное время и в овертайме, а также помешал реализовать два послематчевых буллита.

Голкипер гостей Сергей Бобровский (Россия) провёл весь матч на скамейке запасных.

Российский нападающий хозяев Владислав Наместников результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Виннипег Джетс» сыграет дома с «Детройт Ред Уингз» 25 января. «Флорида Пантерз» встретится в гостях с «Миннесота Уайлд» 25 января.

