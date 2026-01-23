Хет-трик Стэмкоса принёс «Нэшвиллу» волевую победу над «Оттавой», у Зуба ассист

В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
«Нэшвилл» победил, уступая в счёте 0:3.
В составе хозяев оформил хет-трик канадский нападающий Стивен Стэмкос, ещё две шайбы на счету Джонатана Маршессо и Коула Смита.
В составе гостей голами отметились Стефан Халлидей, Ридли Грейг и Дилан Козенс. У российского защитника Артёма Зуба ассист.
Форвард «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.
В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Ютой Мамонт» 24 января. «Оттава Сенаторз» встретится на своём льду с «Каролиной Харрикейнз» 25 января.
