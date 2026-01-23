Скидки
Нэшвилл Предаторз – Оттава Сенаторз, результат матча 23 января 2025, счет 5:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Хет-трик Стэмкоса принёс «Нэшвиллу» волевую победу над «Оттавой», у Зуба ассист
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Оттава Сенаторз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Халлидей (Эллер, Казинс) – 06:03     0:2 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 14:19     0:3 Козенс (Зуб, Сандерсон) – 30:46     1:3 Стэмкос (Евангелиста, Форсберг) – 38:34 (pp)     2:3 Маршессо (Бантинг, Евангелиста) – 48:19     3:3 Стэмкос (О'Райлли, Йози) – 50:07 (pp)     4:3 Стэмкос (О'Райлли, Бланкенбург) – 58:47     5:3 Смит (Хаула, О'Райлли) – 59:33    

«Нэшвилл» победил, уступая в счёте 0:3.

В составе хозяев оформил хет-трик канадский нападающий Стивен Стэмкос, ещё две шайбы на счету Джонатана Маршессо и Коула Смита.

В составе гостей голами отметились Стефан Халлидей, Ридли Грейг и Дилан Козенс. У российского защитника Артёма Зуба ассист.

Форвард «Предаторз» Фёдор Свечков (Россия) результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Нэшвилл Предаторз» сыграет дома с «Ютой Мамонт» 24 января. «Оттава Сенаторз» встретится на своём льду с «Каролиной Харрикейнз» 25 января.

