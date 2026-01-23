Скидки
Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз – Питтсбург Пингвинз, результат матча 23 января 2025, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Малкина и Чинахова помогли «Питтсбургу» обыграть «Эдмонтон», у Кросби гол
В ночь с 22 на 23 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Бразо, Клифтон) – 02:20     0:2 Манта (Бразо, Кулак) – 02:42     0:3 Кросби (Ши, Сент-Айвани) – 02:57     1:3 Уолман (Янмарк) – 25:19 (sh)     1:4 Ракелль (Малкин, Раст) – 32:29     1:5 Малкин – 34:27     1:6 Чинахов (Новак, Сент-Айвани) – 42:50     2:6 Савуа (Бушар, Экхольм) – 53:57    
Новости. Хоккей
