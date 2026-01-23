Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Миннесота Уайлд — Детройт Ред Уингз, результат матча 23 января 2026, счет 4:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Дубль и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом»
Комментарии

В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Зайдер, Ларкин) – 04:39 (pp)     1:1 Капризов (Цуккарелло, Хьюз) – 17:19 (pp)     1:2 Рэймонд (Каспер) – 36:22     2:2 Цуккарелло (Хьюз, Фэйбер) – 40:37     2:3 ван Римсдайк (Финни, Хэмоник) – 45:36     3:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 46:11     4:3 Капризов (Хьюз) – 60:45    

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, и результативной передачей. Его одноклубники Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров очков не набрали.

Остальные голы «Уайлд» на счету также оформившего дубль Матса Цуккарелло, за «Детройт» забивали Лукас Рэймонд (дубль) и Джеймс ван Римсдайк.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android