Дубль и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом»
В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Зайдер, Ларкин) – 04:39 (pp) 1:1 Капризов (Цуккарелло, Хьюз) – 17:19 (pp) 1:2 Рэймонд (Каспер) – 36:22 2:2 Цуккарелло (Хьюз, Фэйбер) – 40:37 2:3 ван Римсдайк (Финни, Хэмоник) – 45:36 3:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 46:11 4:3 Капризов (Хьюз) – 60:45
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, и результативной передачей. Его одноклубники Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров очков не набрали.
Остальные голы «Уайлд» на счету также оформившего дубль Матса Цуккарелло, за «Детройт» забивали Лукас Рэймонд (дубль) и Джеймс ван Римсдайк.
