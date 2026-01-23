Дубль и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в овертайме над «Детройтом»

В ночь с 22 на 23 января мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли в овертайме со счётом 4:3 OT.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, и результативной передачей. Его одноклубники Владимир Тарасенко, Яков Тренин и Данила Юров очков не набрали.

Остальные голы «Уайлд» на счету также оформившего дубль Матса Цуккарелло, за «Детройт» забивали Лукас Рэймонд (дубль) и Джеймс ван Римсдайк.