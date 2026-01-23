Стэмкос уступает только Овечкину по количеству команд, в ворота которых оформлял хет-трик
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос отметился хет-триком в матче регулярного сезона НХЛ с «Оттавой Сенаторз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос оформил хет-трик в ворота уже 14-й команды НХЛ. По данному показателю Стивен среди действующих игроков уступает только российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, на счету которого хет-трики в ворота 20 команд.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Халлидей (Эллер, Казинс) – 06:03 0:2 Грейг (Амадио, Сандерсон) – 14:19 0:3 Козенс (Зуб, Сандерсон) – 30:46 1:3 Стэмкос (Евангелиста, Форсберг) – 38:34 (pp) 2:3 Маршессо (Бантинг, Евангелиста) – 48:19 3:3 Стэмкос (О'Райлли, Йози) – 50:07 (pp) 4:3 Стэмкос (О'Райлли, Бланкенбург) – 58:47 5:3 Смит (Хаула, О'Райлли) – 59:33
