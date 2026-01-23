Стэмкос уступает только Овечкину по количеству команд, в ворота которых оформлял хет-трик

Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос отметился хет-триком в матче регулярного сезона НХЛ с «Оттавой Сенаторз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Стэмкос оформил хет-трик в ворота уже 14-й команды НХЛ. По данному показателю Стивен среди действующих игроков уступает только российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, на счету которого хет-трики в ворота 20 команд.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла на льду «Бриджстоун-Арены» (Нэшвилл, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:3.