Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». На счету 39-летнего форварда за карьеру в регулярках НХЛ стало 526 шайб.
Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Малкин вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ среди европейцев, обойдя Мариана Госсу (525). На пятом месте швед Матс Сундин с 564 заброшенными шайбами, на четвёртом Яри Курри — 601, третий — Теэму Селянне (684), второй — Яромир Ягр (766). Лидирует капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — 917 голов.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
