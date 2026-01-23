Результаты матчей НХЛ на 23 января 2026 года

В ночь на 23 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно восемь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 23 января 2026 года:

«Монреаль Канадиенс» – «Баффало Сэйбрз» — 2:4;

«Каролина Харрикейнз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 Б;

«Бостон Брюинз» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Даллас Старз» — 1:0;

«Виннипег Джетс» – «Флорида Пантерз» — 1:2 Б;

«Нэшвилл Предаторз» – «Оттава Сенаторз» — 5:3;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Питтсбург Пингвинз» — 2:6;

«Миннесота Уайлд» – «Детройт Ред Уингз» — 4:3 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 77 очками после 48 сыгранных матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 67 очков после 51 встречи.