Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский голкипер «Флориды» Тарасов оценил победную встречу с «Виннипегом»

Российский голкипер «Флориды» Тарасов оценил победную встречу с «Виннипегом»
Комментарии

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов оценил победную встречу с «Виннипег Джетс», где он отразил 17 бросков.

«Отличная, важная победа на выезде, особенно после тяжёлых домашних матчей. Мы начинаем эту выездную серию правильно, и это придаёт нам уверенности на оставшуюся часть поездки.

Была довольно сложная игра для обоих вратарей, но не очень напряжённая. Ребята много боролись. Что касается меня, я просто старался действовать проще, стараясь не давать сопернику много отскоков», — приводит слова Тарасова сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Ткачук) – 38:49     1:1 Перфетти (Тэйвз) – 45:24     1:2 Лунделль – 65:00    
Материалы по теме
Видео
«Виннипег» проиграл «Флориде» в серии буллитов, Тарасов отразил 17 бросков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android