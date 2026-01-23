Российский голкипер «Флориды» Тарасов оценил победную встречу с «Виннипегом»
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов оценил победную встречу с «Виннипег Джетс», где он отразил 17 бросков.
«Отличная, важная победа на выезде, особенно после тяжёлых домашних матчей. Мы начинаем эту выездную серию правильно, и это придаёт нам уверенности на оставшуюся часть поездки.
Была довольно сложная игра для обоих вратарей, но не очень напряжённая. Ребята много боролись. Что касается меня, я просто старался действовать проще, стараясь не давать сопернику много отскоков», — приводит слова Тарасова сайт НХЛ.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Ткачук) – 38:49 1:1 Перфетти (Тэйвз) – 45:24 1:2 Лунделль – 65:00
