Евгений Малкин: я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победной встречи с «Эдмонтон Ойлерз» рассказал о своём состоянии и выразил желание продолжать играть.
«Я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Всё зависит от меня. Я чувствую себя прекрасно, и мне нравится, как мы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда. У нас есть шанс выигрывать каждый матч», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Бразо, Клифтон) – 02:20 0:2 Манта (Бразо, Кулак) – 02:42 0:3 Кросби (Ши, Сент-Айвани) – 02:57 1:3 Уолман (Янмарк) – 25:19 (sh) 1:4 Ракелль (Малкин, Раст) – 32:29 1:5 Малкин – 34:27 1:6 Чинахов (Новак, Сент-Айвани) – 42:50 2:6 Савуа (Бушар, Экхольм) – 53:57
