Евгений Малкин: я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победной встречи с «Эдмонтон Ойлерз» рассказал о своём состоянии и выразил желание продолжать играть.

«Я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру. Всё зависит от меня. Я чувствую себя прекрасно, и мне нравится, как мы играем. Всегда приятно побеждать. Думаю, у нас отличная команда. У нас есть шанс выигрывать каждый матч», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.