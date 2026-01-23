Капризов повторил лучший результат по количеству голов в овертайме НХЛ с сезона-2020/2021

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов с момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2020/2021 забросил 13 шайб в овертайме, что является повторением лучшего результата в лиге за данный отрезок. По 13 шайб в овертайме с сезона-2020/2021 имеют Себастьян Ахо и Вильям Нюландер.

В Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки выиграли в овертайме со счётом 4:3 OT.