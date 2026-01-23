Расписание матчей КХЛ на 23 января 2026 года

Сегодня, 23 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 23 января 2026 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 66 очками после 49 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 76 очков после 47 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта 2026 года. Завтра, 24 января в лиге состоятся семь встреч.