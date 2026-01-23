Куинн Хьюз обошёл Сергея Зубова в истории НХЛ по передачам в первых 20 матчах за клуб

Американский защитник «Миннесоты Уайлд» Куинн Хьюз во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ) отдал три результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Хьюз отдал 22 результативные передачи за 20 матчей после перехода в «Миннесоту» и занял второе место по ассистам в первых 20 матчах за клуб, обойдя Сергея Зубова (21 за «Питтсбург Пингвинз»). Рекорд принадлежит Полу Коффи (24 за «Питтсбург Пингвинз»).

Кроме того, Хьюз провёл четвёртую игру, где отдал как минимум три результативные передачи, и повторил рекорд «Миннесоты».

Куинн также стал вторым игроком в истории НХЛ после Дэна Дауста, на счету которого четыре игры с 3+ ассистами за первые 20 матчей за команду.