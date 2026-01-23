Расписание матчей ВХЛ на 23 января 2026 года

Сегодня, 23 января, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 23 января 2026 года (время московское):

17:00. «Молот» – «Сокол»;

18:30. «Торпедо-Горький» – «Омские Крылья»;

18:30. «Звезда» – «Рубин»;

18:30. «Химик» – «Зауралье»;

19:00. «Олимпия» – «Металлург» Нк.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 76 очков в 45 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (63 очка в 42 играх).