Расписание матчей МХЛ на 23 января 2026 года

Сегодня, 23 января, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 23 января 2026 года (время московское):

15:30. «Омские Ястребы» – «Снежные Барсы»;

17:00. «Мамонты Югры» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. МХК «Спартак» – «СКА-1946»;

18:30. «Реактор» – МХК «Молот»;

19:00. «АКМ-Юниор» – Академия Михайлова;

19:00. «Крылья Советов» – «Тайфун»;

19:00. МХК «Атлант» – МХК «Динамо» СПб.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 71 очком после 40 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 64 очка после 41 матча.