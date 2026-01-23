Скидки
Хоккей

«Не понимает моментами, как мы играем». Жамнов — о Гутике в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил победный матч со СКА (2:1) и высказался об игре новичка красно-белых Даниила Гутика.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5)     1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5)     1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)    

– Тяжёлая игра. Чуть не получилось в атаке в первые два периода, внесли кое-какие коррективы, попросили ребят делать правильные вещи в третьем периоде, терпеть. И победили – молодцы.

– Не первый раз «Спартаку» тяжело даются голы, но сегодня получилось. Это вы достучались или ребята дожали?
– Думаю, всё в совокупности – и достучались, и дожали. Потому что в первые два периода было много игры по периметру: искали лишнюю передачу, не было трафика, игрока на «пятаке,» и после первых 40 минут это всё и сказалось.

– Гутика поставили в тройку к Морозову и Порядину – получается, разрушили сочетание с Ружичкой.
– Но в конце вернули – мы смотрим. Понятно, что была всего одна тренировка, и как таковое тактическое занятие у меня с ним было один на один. Тяжеловато ему ещё в плане тактики, не понимает моментами, как мы играем. Но, думаю, с каждой игрой ему будет проще и он нам поможет.

– Учитывая матчи с «Драконами» и СКА, назвали ли бы вы Питер фартовым городом для «Спартака»?
– Фартовым? Посмотрим, как дальше будет. Тут всё не от фарта больше, а от самой игры. Были матчи, когда вообще ничего не получалось. Но ребятам надо отдать должное – сегодня молодцы, стояли на своём, сделали правильные вещи. Ну и вратарь, конечно, – Саня сегодня красавец, в концовке выручил.

– Вы отметили Александра Георгиева. И вы очень эмоционально отреагировали на его сейв в конце. Помните, когда в последний раз так реагировали на скамейке?
– Реакция всегда разная. Это на сейв в первую очередь, который он сделал, ну а второй момент – мы сыграли последние 30 секунд неправильно. Но это уже наша внутренняя кухня, об этом я уже буду с игроками разговаривать. А так он, конечно, красавец, — приводит слова Жамнова сайт СКА.

