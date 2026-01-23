Кирилл Капризов установил необычный рекорд «Миннесоты» по голам в овертайме
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ). Его победная шайба была заброшена на первой минуте дополнительного времени.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Зайдер, Ларкин) – 04:39 (pp) 1:1 Капризов (Цуккарелло, Хьюз) – 17:19 (pp) 1:2 Рэймонд (Каспер) – 36:22 2:2 Цуккарелло (Хьюз, Фэйбер) – 40:37 2:3 ван Римсдайк (Финни, Хэмоник) – 45:36 3:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 46:11 4:3 Капризов (Хьюз) – 60:45
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил шайбу в первую минуту овертайма в третий раз и установил рекорд «Миннесоты» по данному показателю. Ранее два гола в первую минуту овертайма забивал защитник Мэтт Дамба.
Кирилл Капризов также стал четвёртым игроком в истории «Миннесоты», который забил 30 победных голов за карьеру. Его опережают Мариан Габорик (43), Зак Паризе (39) и Микко Койву (33).
