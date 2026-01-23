Кирилл Капризов установил необычный рекорд «Миннесоты» по голам в овертайме

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами, в том числе победной в овертайме, во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ). Его победная шайба была заброшена на первой минуте дополнительного времени.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов забросил шайбу в первую минуту овертайма в третий раз и установил рекорд «Миннесоты» по данному показателю. Ранее два гола в первую минуту овертайма забивал защитник Мэтт Дамба.

Кирилл Капризов также стал четвёртым игроком в истории «Миннесоты», который забил 30 победных голов за карьеру. Его опережают Мариан Габорик (43), Зак Паризе (39) и Микко Койву (33).