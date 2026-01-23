Игорь Ларионов: суперзвёзды продают стадионы, это то, чего не хватает в нашей лиге

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (1:2) ответил на вопрос о зрелищности матчей в КХЛ.

– Смотрел хоккей, второй и третий период провёл за воротами – одна девушка на трибуне сидела с непроницаемым лицом. Другие зрители тоже многие сидели, как в театре. Что надо делать на льду, чтобы болельщики получали эмоции, которые способен дарить хоккей? Дело только в голах или чём-то ещё?

– С чего начать… Обычно суперзвёзды продают стадионы. Именитые музыканты продают арены за семь-восемь минут, собирают стадионы. Актёры, которые гарантируют фильмам выдающийся бокс-офис, хорошие сценаристы, хорошие режиссёры. Это то, чего не хватает в нашей лиге.

При том, что мы имеем – вы видели концовку сегодняшней игры, когда мы имели пару шансов и ярких моментов, которые держали в напряжении. За шесть секунд до конца мы могли сравнять счёт. Вот эти моменты, которые остаются в сердцах людей. Радует, что питерская публика, аудитория, которая смотрит матчи по телевизору, верят в команду. Они остаются на трибунах, поддерживают – эти вещи хочется донести до ребят, чтобы знали, для кого мы играем, — цитирует Ларионова сайт СКА.