«Лада» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 23 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и «Динамо» из Москвы. Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 января 2026, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Динамо М Москва

Это будет третий из четырёх матчей между командами в сезоне. Ранее в двух играх сильнее было «Динамо». «Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 48 матчей, в которых набрала 34 очка, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 58 очками после 48 встреч располагается на пятой строчке Запада.