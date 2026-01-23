«Лада» — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 18:00 мск

Скидки
Лада — Динамо М: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 18:00 мск

Комментарии

Сегодня, 23 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Тольятти состоится встреча между местной «Ладой» и «Динамо» из Москвы. Матч на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 января 2026, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет третий из четырёх матчей между командами в сезоне. Ранее в двух играх сильнее было «Динамо». «Лада» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 48 матчей, в которых набрала 34 очка, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 58 очками после 48 встреч располагается на пятой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Новости. Хоккей
