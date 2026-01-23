Скидки
Капризов: когда долгое время не забиваешь, иногда это не даёт покоя

Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после победной встречи регулярного сезона НХЛ с «Детройт Ред Уингз» высказался о своей пятиматчевой серии без голов. В игре с «красными крыльями» форвард оформил дубль.

«Когда долгое время не забиваешь, иногда это не даёт покоя, но я стараюсь об этом не думать. Приятно было сегодня забить и победить», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.

В Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Рэймонд (Зайдер, Ларкин) – 04:39 (pp)     1:1 Капризов (Цуккарелло, Хьюз) – 17:19 (pp)     1:2 Рэймонд (Каспер) – 36:22     2:2 Цуккарелло (Хьюз, Фэйбер) – 40:37     2:3 ван Римсдайк (Финни, Хэмоник) – 45:36     3:3 Цуккарелло (Хартман, Капризов) – 46:11     4:3 Капризов (Хьюз) – 60:45    
