Капризов: когда долгое время не забиваешь, иногда это не даёт покоя

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов после победной встречи регулярного сезона НХЛ с «Детройт Ред Уингз» высказался о своей пятиматчевой серии без голов. В игре с «красными крыльями» форвард оформил дубль.

«Когда долгое время не забиваешь, иногда это не даёт покоя, но я стараюсь об этом не думать. Приятно было сегодня забить и победить», — приводит слова Капризова сайт НХЛ.

В Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Детройт Ред Уингз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 4:3 OT.