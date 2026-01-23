Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Зайцев: несмотря на поражение от «Спартака», мы сделали правильный шаг

Защитник СКА Зайцев: несмотря на поражение от «Спартака», мы сделали правильный шаг
Защитник СКА Никита Зайцев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в Санкт-Петербурге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5)     1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5)     1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)    

«Классная игра, у нас было много моментов, но допустили ошибки и не смогли забросить больше одной шайбы. Теряли шайбы, что в таких матчах недопустимо, поэтому нас наказали за это. Должны были забивать больше. Несмотря на это поражение, мы сделали правильный шаг, был хороший настрой. Учитывая, что скоро начнётся плей-офф, нужно и дальше так играть, как против «Спартака», но убрать ошибки.

Что касается капитанской нашивки, за день до матча узнал об этом. Неожиданное решение, удивился этому, но буду стараться оправдать доверие», — цитирует Зайцева Metaratings.

