Защитник СКА Зайцев: несмотря на поражение от «Спартака», мы сделали правильный шаг
Поделиться
Защитник СКА Никита Зайцев прокомментировал поражение от «Спартака» (1:2) в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 января 2026, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
1:0 Недопёкин (Сапего, Поляков) – 03:04 (5x5) 1:1 Коростелёв (Локхарт, Соловьёв) – 52:42 (5x5) 1:2 Пивчулин (Тодд, Мальцев) – 57:06 (5x5)
«Классная игра, у нас было много моментов, но допустили ошибки и не смогли забросить больше одной шайбы. Теряли шайбы, что в таких матчах недопустимо, поэтому нас наказали за это. Должны были забивать больше. Несмотря на это поражение, мы сделали правильный шаг, был хороший настрой. Учитывая, что скоро начнётся плей-офф, нужно и дальше так играть, как против «Спартака», но убрать ошибки.
Что касается капитанской нашивки, за день до матча узнал об этом. Неожиданное решение, удивился этому, но буду стараться оправдать доверие», — цитирует Зайцева Metaratings.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 января 2026
-
12:10
-
11:50
-
11:32
-
11:11
-
10:49
-
10:30
-
10:18
-
10:00
-
09:50
-
09:44
-
09:30
-
09:25
-
09:13
-
09:00
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:13
-
08:04
-
07:38
-
06:48
-
06:44
-
05:55
-
05:47
-
05:46
-
05:42
-
04:31
-
04:13
-
02:37
-
01:20
- 22 января 2026
-
23:55
-
23:54
-
23:50
-
23:48