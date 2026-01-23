Сын Анвара Гатиятулина Артемий перешёл из «Нефтяника» в систему «Ак Барса»

«Ак Барс» и «Нефтяник» произвели обмен: в систему казанского клуба перешли вратарь Иван Кузнецов и нападающий Артемий Гатиятулин, в систему альметьевского клуба отправился вратарь Семён Протонин. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

19-летний Артемий Гатиятулин, сын главного тренера казанского «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, является воспитанником «Трактора». Выступал в команде «Белые Медведи». В сезоне-2025/2026 Артемий выступал в МХЛ за «Ирбис» и «Спутник». Всего на его счету 29 матчей и 9 (4+5) очков.

18-летний Кузнецов в текущем сезоне сыграл за клуб МХЛ «Спутник» восемь матчей без побед.