Большой спецпроект на «Чемпионате» в честь 20-летия противостояния Овечкина и Кросби в НХЛ

«Чемпионат» запустил масштабный спецпроект, приуроченный к 20-летию противостояния российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в НХЛ. В течение всего хоккейного сезона будут выходить материалы об этих легендарных игроках, их эпичных битвах, взаимоотношениях и многом другом.

Все материалы собраны на сайте «Ови и Сид».

Сегодня вышел новый материал, посвящённый детству Овечкина и Кросби. Также уже можно прочитать материалы о том, что писали о двух первых номерах драфта перед их дебютом в НХЛ, о том, как прошли их первые матчи, и материал об их медийных образах.

