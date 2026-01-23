«Мы будем бороться до конца». Михаил Кравец — о шансах «Барыса» на плей-офф

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал минимальное поражение от ЦСКА (0:1) в Москве.

— Буду краток. По такой игре мы могли сегодня рассчитывать хотя бы на ничью, хотя бы на получение одного очка.

— За последние игры у команды 0 голов. Недавно играли с ЦСКА, сегодня начали матч очень осторожно, в чём видите проблему?

— Осторожности никакой не было, просто надо реализовывать моменты, которые создаём. В первом периоде по броскам 8:4 в нашу пользу.

— Судя по нынешнему сезону, команда в плей-офф не выйдет. Какой опыт вы приобрели в этом сезоне?

— Это ваше мнение по поводу плей-офф. Мы будем бороться до конца.

— Чем именно сезон запомнился для вас как для тренера «Барыса»?

— Для меня он очень много дал испытаний в очередной раз, пришлось опять с нуля создавать команду. Опыт, который у меня был за последние годы, помогал создать эту команду. И я считаю, что с каждым днём команда играла лучше и лучше. К сожалению, не реализовываются моменты, которые создаются, а это уже мастерство игроков.

— У вас есть понимание, почему даже с сильными соперниками вы проигрываете, как сегодня, к примеру. Но вы действуете на равных, тогда как много очков потеряли с командами, которые являются вашими конкурентами или ниже находятся в таблице. Почему именно с командами менее статусными у вас такие проблемы?

— Я вчера как раз проводил собрание на эту тему. К сожалению, всё-таки значит где-то под коркой мозга у некоторых хоккеистов есть мнение о себе, что они могут сыграть на мастерстве. Мы все игры, про которые вы сказали, выиграли за счёт игры вратаря, за счёт четырёх звеньев, когда все четыре звена вносили пользу, которые забивали голы, и никто не выпадал. А в этих играх как раз люди выпадали, — цитирует Кравца сайт «Барыса».