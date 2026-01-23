Кросби забросил своему экс-партнёру по «Питтсбургу» Джерри — 170-й вратарь в карьере Сидни
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард поразил ворота своего бывшего партнёра по «пингвинам» Тристана Джерри.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Джерри стал 170-м голкипером, в ворота которых Кросби забивал. Это четвёртое место в истории НХЛ. Напомним, рекорд по данному показателю принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (188).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Манта (Бразо, Клифтон) – 02:20 0:2 Манта (Бразо, Кулак) – 02:42 0:3 Кросби (Ши, Сент-Айвани) – 02:57 1:3 Уолман (Янмарк) – 25:19 (sh) 1:4 Ракелль (Малкин, Раст) – 32:29 1:5 Малкин – 34:27 1:6 Чинахов (Новак, Сент-Айвани) – 42:50 2:6 Савуа (Бушар, Экхольм) – 53:57
