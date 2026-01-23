Кросби забросил своему экс-партнёру по «Питтсбургу» Джерри — 170-й вратарь в карьере Сидни

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». Форвард поразил ворота своего бывшего партнёра по «пингвинам» Тристана Джерри.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Джерри стал 170-м голкипером, в ворота которых Кросби забивал. Это четвёртое место в истории НХЛ. Напомним, рекорд по данному показателю принадлежит российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (188).

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:2.