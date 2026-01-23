Рябыкин: главный тренер СКА после Минска отругал то, что ранее нахваливал. Парадокс!

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил слова главного тренера СКА Игоря Ларионова о стиле игры минского «Динамо».

«Игорь Ларионов в роли тренера все эти годы постоянно рекламирует хоккей НХЛ, но ведь там процентов 90 команд играет именно в тот хоккей, который показывает минское «Динамо» и который тренер СКА раскритиковал: как он сказал на пресс-конференции — длинный пас, подставление, побежали. Это так называемый вертикальный хоккей.

В том же «Торпедо», да и в СКА тренерский штаб Ларионова пропагандировал совсем другой стиль – с раскатами, перепасовкой, горизонталями. Да, когда СКА начали преследовать неудачи, команда упростила игру, перешла практически на минский стиль – и результаты улучшились. В любом случае получается, что главный тренер СКА после Минска отругал то, что все последние годы нахваливал. Парадокс!» — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.