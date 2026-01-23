Скидки
СКА впервые в КХЛ проиграл «Спартаку» четыре матча подряд

СКА впервые в КХЛ проиграл «Спартаку» четыре матча подряд, сообщает пресс-служба армейского клуба. В нынешнем сезоне команда с берегов Невы проиграла три матча (1:3, 1:2, 1:2). Данная серия началась ещё 25 февраля 2025 года (2:7). В предыдущих сезонах КХЛ трижды были серии из трёх проигрышей армейцев красно-белым.

СКА с 53 очками после 46 встреч располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Спартак» с 55 очками занимает восьмое место на Западе.

В следующем матче Континентальной хоккейной лиги СКА сыграет в гостях с «Торпедо» 24 января. «Спартак» 25 января примет на своём льду ярославский «Локомотив».

