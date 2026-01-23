Скидки
Главная Хоккей Новости

«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Максимом Шалуновым

Комментарии

«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Максимом Шалуновым, новый срок соглашения — 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний форвард провёл 48 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+14». Всего в рамках КХЛ Максим сыграл 768 встреч, в которых записал на свой счёт 428 (233+195) очков. Вместе с «Локомотивом» Шалунов стал обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона, забросив «золотую» шайбу в овертайме последней игры финальной серии.

«Локомотив» с 65 очками после 49 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Официально
Нападающий Иванов и защитник Сергеев подписали новые контракты с «Локомотивом»
