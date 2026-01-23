Евгений Кузнецов отправился с «Салаватом Юлаевым» на выезд, ранее форвард получил травму

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов отправился с уфимским клубом на выезд, сообщает пресс-служба команды. Уфимцы сыграют с «Сочи» (24 января), минским «Динамо» (26 января) и «Ак Барсом» (28 января).

Напомним, нападающий получил повреждение в игре с «Автомобилистом» (2:6) 17 января, после чего пропустил игру «Салавата Юлаева» с «Авангардом» (2:5).

После перехода в уфимский клуб Евгений Кузнецов сыграл пять матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне у форварда 20 игр и 12 (2+10) очков.

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии здоровья Евгения Кузнецова.