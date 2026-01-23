Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна зарплата Максима Шалунова по новому контракту с «Локомотивом»

Стала известна зарплата Максима Шалунова по новому контракту с «Локомотивом»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Максим Шалунов по обновлённому контракту получит 33 млн рублей до конца нынешнего сезона. Кроме того, за попадание в топ-3 бомбардиров лиги форвард в текущем сезоне может получить бонус в размере 10 млн рублей.

В последующих двух сезонах зарплата Шалунова составит 80 млн рублей с бонусами по 15 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров лиги (за каждый сезон).

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний форвард провёл 48 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+14». Всего в рамках КХЛ Максим сыграл 768 встреч, в которых записал на свой счёт 428 (233+195) очков.

Материалы по теме
Официально
«Локомотив» перезаключил контракт с нападающим Максимом Шалуновым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android