Стала известна зарплата Максима Шалунова по новому контракту с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Максим Шалунов по обновлённому контракту получит 33 млн рублей до конца нынешнего сезона. Кроме того, за попадание в топ-3 бомбардиров лиги форвард в текущем сезоне может получить бонус в размере 10 млн рублей.

В последующих двух сезонах зарплата Шалунова составит 80 млн рублей с бонусами по 15 млн рублей за попадание в топ-3 бомбардиров лиги (за каждый сезон).

В нынешнем сезоне КХЛ 32-летний форвард провёл 48 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал девять результативных передач с показателем полезности «+14». Всего в рамках КХЛ Максим сыграл 768 встреч, в которых записал на свой счёт 428 (233+195) очков.